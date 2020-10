Trony, come tutte le altre realtà del settore, sta rinnovando le proprie offerte, con un occhio già fisso e mirato all’ormai imminente periodo natalizio. Per cercare di iniziare con “il piede giusto“, l’azienda ha deciso di proporre un volantino veramente molto interessante, ed in grado di scontare ottimi prodotti.

Tutti gli utenti che vorranno approfittare della campagna promozionale di Trony, devono sapere che al momento attuale risulta essere disponibile solamente presso i negozi di proprietà del socio sardo dell’azienda, in altre parole è attiva solamente in Sardegna. In parallelo, chi avrà la fortuna di potersi recare personalmente in loco, godrà anche del Tasso Zero, previo superamento di 299 euro di spesa.

Volantino Trony: quali sono gli sconti del momento

Gli sconti attivati da Trony restano tantissimi e molto vari tra loro, uno dei migliori riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, top di gamma assoluto dei mesi correnti, finalmente lanciato nella Fan Edition con il richiestissimo processore Qualcomm Snapdragon. Il suo prezzo finale di vendita è relativamente ridotto, sono necessari solamente 569 per l’acquisto.

Le alternative e le possibilità di scelta non mancano, sfogliando le pagine del volantino si scoprono occasioni molto allettanti, come Huawei P40 Lite a 229 euro, Oppo A91 a 269 euro, Motorola E6 Play a 99 euro, Samsung Galaxy A30s a 179 euro, Galaxy A20s a 139 euro o Oppo A5 2020 in vendita a soli 139 euro.

Questi, come specificato, sono solamente esempi di ciò che effettivamente la campagna promozionale di Trony è attualmente in grado di offrire.