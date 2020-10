Google Maps è uno dei servizi di navigatore satellitare più utilizzati in tutto il mondo perché permette di effettuare degli spostamenti in modo facile e veloce. Gli utenti possono usufruire del suo servizio tramite l’applicazione scaricabile da qualsiasi dispositivo Android o Apple oppure tramite il servizio web online. In entrambi i casi si presenta gratis.

Gli utenti scelgono ogni giorno il servizio di Mountain View perché è continuamente aggiornato e riescono ad accedere a numerose funzioni innovative e interessanti. A tal proposito è in arrivo un nuovo aggiornamento, questa volta però è legato al Coronavirus. Eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo.

Google Maps si aggiorna ancora: ecco cosa introduce il colosso di Mountain View

Il colosso di Mountain View insieme al team di sviluppo è intenzionato ad introdurre un nuovo aggiornamento legato al Covid-19. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni ricevute, dovrebbe inserire nel menù delle modalità di visualizzazione anche quella legata ai vari focolai.

In questo modo gli utenti in viaggio gli utenti potranno scoprire lo status sanitario di quella zona in base alla colorazione. Dovrebbe essere introdotta la seguente leggenda:

Grigio : zero casi

Giallo : da 1 a 10 casi

Arancione : da 10 a 20 casi

Arancione scuro : da 20 a 30 casi

Rosso : da 30 a 40 casi

Rosso scuro : oltre i 40 casi.

Insomma, un ottimo e interessante upload per Google Maps che dovrebbe servire per prevenire la diffusione del virus avvisando gli utenti lo stato della zona d’interesse. Non resta che aspettare comunicazioni ufficiali per scoprire il rilascio di tale aggiornamento.