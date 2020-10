Trony accorcia le distanze nei confronti delle concorrenti del mercato italiano, proponendo al pubblico sardo una campagna promozionale assolutamente degna di nota, poiché condita con sconti fortissimi ed ottimi prezzi.

Come avete potuto già capire, il volantino Trony che vi racconteremo non è disponibile su tutto il territorio nazionale, i soli che potranno accedervi sono coloro che avranno l’opportunità di recarsi personalmente in uno dei punti vendita dislocati nella regione Sardegna. Al superamento dei 299 euro di spesa effettivi (anche come somma di più prodotti), segnaliamo la presenza del finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato tramite conto corrente o carta di credito.

Volantino Trony: le offerte fanno impazzire Esselunga

Le offerte del volantino Trony sono da impazzire, a partire dall’ottimo prezzo applicato sul Samsung Galaxy S20 FE, un nuovo smartphone recentemente commercializzato sul suolo italiano, e caratterizzato appunto da tutte le specifiche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon. Il suo prezzo attuale è assolutamente invitante, soli 569 euro per la versione no brand.

Sempre restando in tema smartphone, l’occhio cade su altri modelli più economici, ma ugualmente prestazionali, come Oppo A91, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A20s, Motorola E6 Play o Motorola G8 Power Lite.

Gli acquisti, come ampiamente specificato in passato, possono essere completati solamente nei punti vendita dislocati nella regione Sardegna. Nel caso in cui vogliate conoscere la campagna da vicino, nell’articolo trovate le pagine nel dettaglio.