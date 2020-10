Il volantino Euronics rinnova le offerte, in seguito all’ottima campagna promozionale intitolata “I Magnifici 10”, proponendo nuove soluzioni di alto livello, a prezzi sempre più alla portata dei consumatori italiani.

La soluzione che andremo ad elencarvi, lo sottolineiamo subito, non è disponibile ovunque sul territorio; fino al 28 ottobre, infatti, gli acquisti potranno essere completati solamente presso i negozi di proprietà del socio Dimo (non online sul sito). Coloro che completeranno una compravendita, ad ogni modo, potranno affidarsi al Tasso Zero, ovvero il pagamento rateizzato da corrispondere in 10 mesi, con TAN e TAEG allo 0%.

Volantino Euronics: queste offerte fanno sognare gli utenti

Il volantino Euronics è impressionante, poiché in grado di scontare prodotti già proposti di base ad un prezzo interessante, a livelli ancora più bassi. Osservando da vicino esclusivamente il settore degli smartphone, troviamo Oppo A91 a 249 euro, Apple iPhone 11 a 789 euro, Xiaomi Mi 10T a 499 euro, TCL 10 SE a 179 euro, LG K42 a 179 euro, Huawei P40 Lite E a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 239 euro, Oppo Reno 4 Pro a 799 euro, Oppo Reno 4 aa 599 euro, Oppo Reno 4Z a 399 euro e LG K22 a 129 euro.

Interessanti sono anche le proposte per quanto riguarda i wearable, troviamo infatti l’ultimo Fitbit Sense in vendita a 329 euro, ma anche Apple Watch Series 6 da 309 euro o Fitbit Inspire HR a 79 euro.

