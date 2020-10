Le riprese per le nuove stagioni di Peaky Blinders, After Life e Sex Education dovrebbero essere tutte iniziate senza grandi problemi. Nonostante Netflix non sveli nulla al proposito, le indiscrezioni che riescono a trapelare sul web permettono ugualmente di venire a conoscenza di piccoli dettagli. Quali sono? Scopriamoli insieme.

Netflix: un’ondata di episodi presto in arrivo sul catalogo, compresi quelli di Peaky Blinders, After Life e Sex Education

Tenere alto l’hype può rivelarsi difficile ma quando si parla di prodotti che hanno saputo ammaliare orde di spettatori, la storia è totalmente diversa. Peaky Blinders, a tal proposito, non ha certo bisogno di presentazioni: la serie britannica prodotta dalla BBC è attualmente in attesa della sua sesta stagione, la quale molto probabilmente approderà su Netflix il prossimo autunno. Cosa aspettarsi da questo titolo? Gli episodi più belli mai visti fin’ora, parole di Steven Knight.

Analogamente a Peaky Blinders, anche After Life ha ricevuto subito tanto successo ed è per questo che l’annuncio della terza stagione è arrivato quasi immediatamente dopo la pubblicazione della seconda stagione. La dark comedy britannica con Ricky Gervais come protagonista è già sul set pronta a produrre nuovi e scoppiettanti episodi. Quando giungeranno? Probabilmente verso marzo 2021.

Per concludere vi è poi Sex Education. In attesa della sua terza stagione , le notizie in realtà sono veramente poche. Stando alle indiscrezioni il cast sarebbe tornato sui set, ma non sappiamo ancora nulla in merito. Nel frattempo, però, sul web sono iniziate a circolare diverse indiscrezioni che vedrebbero Margot Robbie come aggiunta al cast: succederà per davvero? Mai dire mai.