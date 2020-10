Suburra 3 e Margot Robbie: Netflix si prepara al meglio per l’autunno

Dopo mesi di attesa finalmente il momento sta per arrivare: presto le vicende narrate all’interno di Suburra giungeranno ad una fine svelando risvolti inaspettati. Nonostante i lavori abbiamo impiegato più tempo del previsto per concludersi , oggi una data è stata fornita e non è così lontana da noi. Di che giorno si tratta? Esattamente del 30 ottobre.

Suburra 3 torna con la sua stagione finale, ma non solo, novità anche su altre serie

Fin dal primo momento in cui le riprese hanno avuto inizio, attorno alla terza stagione di Suburra si è subito andato a creare un hype eccezionale e del tutto scontato per quella che è la produzione di punta di Netflix Italia. Finalmente Alessandro Borghi e gli altri interpreti d’eccezione tornano sul piccolo schermo per terminare la narrazione avvincente che ha avuto inizio ormai diversi anni fa. In uno scontro tra Stato, Chiesa e Crimine che vedrà come unico palcoscenico l’immensa città immortale, Roma, la serie si articolerà in diversi episodi entusiasmanti, soprattutto dopo l’ultimo finale di stagione shock.

Con il mese di ottobre, però, questa di Suburra non è l’unica novità che Netflix ha riservato ai suoi abbonati. Finalmente qualcosa bolle in pentola anche per Sex Education, le quali riprese sono iniziate a settembre. Cosa riserverà il colosso dello streaming ai suoi fans? Il mistero è ancora alle stelle, ma all’interno della serie potrebbe giungere un ospite di tutto onore: Margot Robbie.

Sex Education. Season 3. February 2021. THE BIG SISTER IS HERE. 🖤 pic.twitter.com/FeaYNHbTte — Netflix Diaries. (@netflxdiaries) October 10, 2020

Ovviamente si tratta solo di rumors infondati, ma chi sa: in fin dei conti gli utenti hanno fin da subito denunciato la somiglianza tra Emma Mackey e l’attrice Hollywoodiana e lei stessa potrebbe diventare a tutti gli effetti una sorella maggiore!