MediaWorld prosegue nella propria battaglia personale contro le concorrenti della rivendita di elettronica, mediante il lancio di una lunga serie di sconti appositamente pensata per l’utente alla ricerca di prodotti di tecnologia generale.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, come accade solitamente quando parliamo di MediaWorld, è da considerarsi disponibile sia nei punti vendita che sull’e-commerce aziendale. Coloro che opteranno per un acquisto dal divano di casa, ad ogni modo, dovranno fare i conti con le spese di spedizione, sempre da aggiungere al listino; in parallelo, nel caso in cui l’ordine dovesse superare i 199 euro, ricordiamo essere presente anche il finanziamento a Tasso Zero, con possibilità di pagare a rate tramite conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: le offerte sono davvero incredibili

Innumerevoli sono gli smartphone inclusi all’interno del volantino MediaWorld, anche se a conti fatti pare che l’azienda abbia voluto affidarsi quasi interamente alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

I migliori prodotti in promozione restano sicuramente Oppo Find X2 Lite, la versione base della nuova serie Find, in vendita a 399 euro, oppure il bellissimo Xiaomi Mi Note 10 Lite, proposto ufficialmente a 299 euro. Nel caso in cui si volesse spendere qualcosina di più, non dimenticatevi nemmeno di Apple iPhone SE 2020, il medio di gamma dell’azienda di Cupertino, ufficialmente in vendita a 449 euro.

Questo è un piccolissimo assaggio di ciò che vi aspetta nel volantino MediaWorld, per comprenderlo in fondo ed appieno, affidatevi alle pagine che trovate inserite sul sito ufficiale.