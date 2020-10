Il volantino Bennet si avvicina ulteriormente alla perfezione con una campagna promozionale che racchiude davvero tutto ciò che vorremmo vedere da un rivenditore di elettronica, prezzi bassi ed ottimi prodotti in offerta.

La natura della campagna che andremo a raccontarvi è di SottoCosto, ciò sta a significare che l’accesso è limitato, in termini proprio quantitativi di unità disponibili in negozio. Gli acquisti potranno essere completati solamente presso le suddette location, ma dovrete assolutamente affrettare i tempi.

Volantino Bennet: questi sono i prezzi da non dimenticare

Il prodotto migliore tra quelli effettivamente in promozione è Apple iPhone 11, un modello da sempre molto desiderato dal pubblico, sebbene comunque sia stato presentato proprio in questi giorni iPhone 12, in vendita finalmente ad un prezzo più che accettabile, circa 598 euro per la versione sbrandizzata.

Discorso simile per quanto riguarda le Apple Airpods di seconda generazione, sono disponibili a 109 euro, e sono assolutamente da consigliare agli utenti che hanno acquistato il suddetto terminale, potranno iniziare ad espandere l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, e provare sulla propria pelle la sua qualità generale.

Se interessati invece a dispositivi Android, non dimenticatevi di Huawei P Smart+ 2019 a 159 euro o di Samsung Galaxy A51 a 279 euro, ottimi dispositivi che presentano una qualità in linea naturalmente con il loro prezzo di vendita finale. I dettagli del volantino Bennet sono disponibili poco sotto, per ogni altra informazione consigliamo di recarsi direttamente in negozio, entro naturalmente la data di scadenza della promozione.