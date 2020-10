Coop e Ipercoop fanno paura alle dirette concorrenti del mercato italiano, con il lancio di una lunga serie di sconti e di prezzi bassi, tra cui gli utenti possono destreggiarsi per cercare di spendere sempre il meno possibile.

Il volantino Coop e Ipercoop raccoglie tutto ciò che più di buono avevamo visto in passato, tranne che per una soluzione in particolare. Gli acquisti, come sempre più spesso accade quando parliamo di Coop e Ipercoop, possono essere completati solamente in negozio, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale.

Coop e Ipercoop: il volantino ha grandissimi prezzi

L’unica offerta da lasciare da parte, almeno per quanto riguarda il volantino Coop e Ipercoop, è applicata al Samsung Galaxy S10. Non comprendiamo appieno le ragioni che abbiano spinto le aziende ad una simile decisione, soprattutto di porre il terminale ad addirittura più di 500 euro, quando il Galaxy S20 può essere tranquillamente acquistato a 649 euro circa.

Per il resto ci scontriamo con dispositivi fatti tutti della stessa pasta, quindi in vendita a prezzi relativamente ridotti, e dalla qualità non eccellente. Tra questi annoveriamo sicuramente Huawei Y6p, Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Samsung Galaxy A30s.

Il volantino Coop e Ipercoop può essere sfogliato nel dettaglio qui sotto, ricordatevi però che dovrete recarvi in negozio per completare gli acquisti, non potrete effettuarli sul sito ufficiale.