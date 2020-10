Il volantino MediaWorld si lascia letteralmente alle spalle l’ottima due giorni di offerte Amazon, cercando di guardare oltre, verso un futuro “in alta definizione“. La campagna promozionale corrente è assolutamente invidiabile, poiché ricca di sconti e di ottime occasioni per risparmiare.

Tutti gli utenti che si vorranno avvicinare ai prezzi elencati nell’articolo, devono sapere che gli acquisti potranno essere completati sia online che in negozio, ma in ogni caso non è prevista la spedizione gratuita (il suo costo dipende dal prodotto, ma in genere si aggira attorno ai 5 euro). E’ presente, al contrario, il finanziamento a Tasso Zero, con possibilità di pagare a rate senza interessi, al superamento di 199 euro di spesa.

Codici sconto Amazon e nuove spettacolari offerte sono sul canale Telegram di TecnoAndroid, lo potete raggiungere a questo link.

Volantino MediaWorld: i prezzi raggiungono livelli mai visti

Il volantino MediaWorld raggiunge prezzi mai visti prima, al suo interno trovano posto tantissimi smartphone in promozione, appartenenti più che altro alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

I modelli più interessanti sono rappresentati da Oppo Find X2 Lite, in vendita a 399 euro, passando anche per Xiaomi Mi Note 10 Lite, disponibile a 299 euro, o Apple iPhone SE proposto al pubblico a 449 euro. Non mancano ovviamente soluzioni più economiche, come Huawei P30 Lite a 219 euro, ma anche Xiaomi Redmi Note 9 a soli 179 euro.

Il volantino MediaWorld non si limita a scontare gli smartphone, propone anche tantissime altre occasioni da cogliere al volo, come televisori o notebook, scopritele collegandovi subito al sito ufficiale dell’azienda.