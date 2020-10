Rimanere a casa sotto le coperte è il mood definitivo dell’autunno: con lo scendere delle temperature, la voglia di uscire ha abbandonato molti utenti, i quali ormai non possono che rifugiarsi nel binge watching più assoluto. In prima linea ad esaudire le necessità degli utenti non può che presentarsi Netflix che in tutta risposta, sta aggiornando il suo catalogo a più non posso.

Con decine di novità già approdate online, la storia non si conclude certamente qui grazie a nuove indiscrezioni che gravitano attorno tre titoli di assoluto successo: The Witcher, Lucifer e You.

Lucifer: quanto arriverà la seconda parte della quinta stagione?

A seguito di una caliente prima parte arrivata su Netflix a metà agosto, i spettatori di Lucifer ora si domandano quando arriverà anche la seconda parte. A proposito di quest’ultima, purtroppo, le notizie sembrano essere negative: sebbene i piani fossero quelli di portare la 5B entro entro la fine del 2020 su Netflix, i ritardi dovuto alla post produzione (dettati dal Covid19) faranno slittare i restanti episodi al 2021. Per consolarvi possiamo svelarvi, però, che il cast è tornato sul set della sesta stagione.

The Witcher e You: i fans dovranno aspettare ancora molto?

Per quanto concerne, invece, il mondo di The Witcher e di You le notizie sono contrastanti ma condividono un elemento in comune: bisognerà ancora attendere qualche tempo. La produzione americana dedicata al libraio sarebbe dovuta approdare su Netflix il 21 di dicembre, ma purtroppo anche questa slitterà ai primi mesi del 2021. Le vicende del Continente, invece, porteranno i fans fino alla fine del prossimo anno visto che gli attori sono tornati solo da poco sul set.