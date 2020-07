Durante gli ultimi mesi non abbiamo fatto altro che parlare di alcune serie TV che sono state bloccate a causa della pandemia da coronavirus, tra cui anche la tanto amata Lucifer.

Fortunatamente oggi possiamo darvi una data di lancio per la prima parte della quinta stagione. Quest’ultima sbarcherà infatti sulla piattaforma di contenuti in streaming Netflix il prossimo 21 agosto 2020.

Lucifer 5 su Netflix dal prossimo 21 agosto 2020

Una delle serie originali Netflix più scanzonate e apprezzate dal pubblico, sta finalmente per tornare con la prima parte della quinta stagione, stiamo ovviamente parlando di Lucifer. Quest’ultima sarà disponibile nel catalogo del colosso dello streaming on demand a partire dal 21 agosto. Per l’occasione, Netflix ha pubblicato il video trailer ufficiale della prima parte della stagione 5, che vedrà il ritorno in circolazione di Lucifer.

Per la precisione il suo comportamento strano anche per i suoi standard desterà sospetti sin da subito. E ben presto si scoprirà l’arcano, nel più classico dei cliché letterari. Non vogliamo come sempre anticipare niente, di conseguenza lasciamo a voi la scelta se guardare o meno il trailer ufficiale rilasciato proprio dalla piattaforma. Vi ricordiamo solamente che durante la scorsa stagione, Lucifer ha dovuto capire chi fosse veramente.

Quest’ultimo era infatti diviso tra l’ex fiamma Eve e l’amore per la detective Decker, alla fine il diavolo è sceso a patti con se stesso, perdonando la sua natura ambivalente e conviverci. Lucifer si è trovato nella complicata posizione di dover gestire dei demoni che erano fuoriusciti dall’Inferno per convincerlo a tornare. Molte delle ultime indiscrezioni vedono Lucifer tornare dall’Inferno.