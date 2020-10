Il mondo dei viaggi e degli spostamenti ha subito un duro colpo a seguito dell’emergenza Coronavirus, l’utenza dedita infatti a spostarsi in giro per la penisola o anche per il pianeta, ha visto il completo azzeramento della possibilità di spostamento, il tutto ovviamente per poter arginare la diffusione del virus a livello mondiale.

Ora però che la situazione sembra essere più stabile rispetto a prima, con le varie riaperture abbiamo visto anche la ripresa degli spostamenti tramite vari mezzi interregionali, primi su tutti i treni, che pian piano hanno rivisto gli utenti tornare tra le proprie carrozze per muoversi.

Ovviamente l’utenza non è la stessa di prima, uno scenario tale sarebbe a dir poco impensabile e anche impossibile, ecco dunque perchè le varie compagnie stanno proponendo delle offerte abbastanza convenienti per incentivare gli spostamenti e dare così nuova linfa ai viaggi in treno.

Italo e i viaggi insieme

Italo Treno ha deciso di valorizzare i viaggi con i propri affetti, stimolando appunto la possibilità di viaggiare insieme, una trovata intelligente, dal momento che i congiunti non devono sottostare a ferrei distanziamenti sociali, in tal senso ha infatti bandito la promozione Italo x2, la quale permette di acquistare biglietti per posti vicini, una possibilità molto importante visto il periodo.

Come se non bastasse, con questa offerta si potranno guadagnare anche punti Italo Più da usare poi per ottenere gustosi sconti o addirittura biglietti gratis.

Se quindi dovete affrontare delle tratte brevi o medie e siete con un famigliare, ora grazie a potrete viaggiare insieme.