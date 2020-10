Puoi ottenere facilmente il tuo sconto auto attingendo al bonus mobilità previsto dalla nuova Legge Rilancio potenziata dal Decreto Semplificazioni e dalle nuove disposizioni di Agosto. Concessionari, Stato e Regioni si impegnano al fine di garantire un rendimento positivo all’utente per incentivi che arrivano a valere fino a 10.000 Euro. Ci si arriva con o senza rottamazione per auto di tipo ibrido, elettrico o con motore endotermico. Scopriamo insieme come cambiare auto senza dissanguare il nostro portafogli.

Sconto per le auto grazie al bonus che puoi ottenere subito

Chi sceglie la rottamazione può avere uno sconto assurdo sul prezzo della prossima auto. Sia essa nuova di fabbrica oppure usata si ottengono voucher sostanziosi. Si punta ad incentivare il rilancio del mercato automobilistico con un occhio di riguardo alla green mobility che conta ora sul seguente prospetto.

4.000 EURO per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione);

per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione); 3.500 EURO per chi sceglie una nuova EURO 6 rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante);

per chi sceglie una nuova rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante); 6.500 EURO per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere;

per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere; 10.000 EURO per chi si orienta verso le EV con bonus che scende a 6.000 EURO in caso di mancata rottamazione.

Regioni come il Piemonte contano di potenziare gli incentivi offrendo fino a 20.000 Euro per veicoli privati e commerciali in vista di un potenziamento dell’infrastruttura elettrica e di una massiva sensibilizzazione al mercato EV. Si punta al rispetto dell’ambiente per soluzioni di mobilità urbana all’avanguardia che nel frattempo offrono ulteriori importanti incentivi come il bollo auto Gratis e l’accesso incondizionato a parcheggi blu e zone ZTL altrimenti interdette al transito o previste a pagamento.