Riuscire ad ottenere esenzione bollo non è facile dopo le varie decisioni intraprese dal Governo che ha bocciato l’abolizione coatta dell’odiosa imposta. Il mancato aumento del tasso IVA ha causato uno scompenso nonostante la recente estromissione completa delle cartelle Equitalia. Si continua a pagare per uno Stato che non intende rinunciare a qualcosa come 7 miliardi di euro a fronte di tutte le immatricolazioni. Eppure c’è la possibilità di avere il Bollo Gratis attraverso nuove iniziative locali.

Bollo Auto: ora Gratis a queste condizioni

Riuscire ad evadere questa scomoda tassa sembra una vera e propria impresa. Ci riescono i cittadini dell’Emilia Romagna dopo l’approvazione di una misura di sostegno che premia chi sceglie auto ibride. Infatti, così come stabilito, si dispone il veto di pagamento per tre anni a patto di possedere un veicolo che non richieda un onere di spesa per il possesso superiore a 191 Euro.

In altri casi, invece, si può evitare il Bollo Auto per un periodo di tempo ragionevolmente lungo derivato da decisioni locali dopo il lockdown. In queste Regioni, in particolare, sarà possibile rinviare il pagamento senza costi extra o interessi di mora applicati alle cartelle dell’Ente Riscossione.