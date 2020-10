Record di download in una settimana per Immuni. Nell’ultima settimana, infatti, l’App è stata scaricata da 1 milione 400 mila persone in Italia. Ad oggi 8,1 milioni (8.145.511) di persone hanno scaricato l’app, ossia il 21% degli smartphone che ci sono in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni. Ovvero il 15% dell’intera popolazione italiana maggiore di 14 anni. Infine sono 8.300 le notifiche inviate e 477 gli utenti positivi.

Record di una app che presenta ancora qualche problema

“Si può convivere con la pandemia da Covid, ma non si deve abbassare la guardia“. Lo dice la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo su Facebook chiedendo appunto di scaricare l’app Immuni a tutti i cittadini italiani. Eppure sembra che qualcosa debba ancora essere messo a posto per permettere allo strumento di tracciamento di funzionare.

Molte persone, come si può vedere anche dalle recensioni lasciate su Play store, segnalano che, una volta accertata la positività, il sistema di allerta non funziona. Le lamentele riguardano anche la non funzionalità dell’app su dispositivi non di ultima generazione, spesso quelli posseduti da anziani che sono i soggetti ritenuti più a rischio, altri ancora lamentano consumi eccessivi di batteria, visto che per far funzionare correttamente l’app si devono attivare ovviamente le funzioni Bluetooth e Geolocalizzazione.

Se da un lato ci sono casi in cui il sistema fallisce, ce ne sono altri che dimostrano che il meccanismo funziona, testimonianza dei 499 utenti positivi che hanno caricato correttamente i dati sull’applicazione.

Sicuramente c’è da migliorare l’app, ma tenendo conto dell’aumento dei contagi del virus, è ancora più consigliabile averla tra le proprie app per sfruttarne l’utilità.