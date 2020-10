Vodafone presenta un’offerta assolutamente incredibile, la perfetta soluzione per attivare 100 giga di traffico dati al mese, ad un prezzo che non appare essere particolarmente elevato, addirittura inferiore ai 10 euro.

Tutti gli utenti che vorranno accedere alla suddetta promozione devono sapere che, almeno al giorno d’oggi, risulta essere disponibile solamente in versione operator attack. In parole povere, l’accesso risulta essere riservato agli utenti in uscita da Iliad o da un MVNO, con passaggio obbligatorio del numero originario.

L’attivazione comporta inoltre l’acquisto di una SIM ricaricabile, al prezzo base di 10 euro, con l’aggiunta di solo 1 centesimo per la promozione in sé. Allo stesso modo Vodafone si prende un impegno decisamente importante, promette infatti di non cambiare il prezzo fisso mensile per tutti i 24 mesi successivi alla data di attivazione, in altre parole, non verranno applicate rimodulazioni contrattuali.

Vodafone: quali sono i contenuti dell’offerta

All’interno della Vodafone Special 100 Digital Edition si trovano tantissimi contenuti interessanti, tra questi spiccano sicuramente 100 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, con anche illimitati minuti e SMS da poter utilizzare a piacimento sul territorio italiano.

Il suo prezzo fisso è relativamente ridotto, il cliente che deciderà di richiederla dovrà pagare solamente 9,90 euro al mese a titolo definitivo, con addebito diretto sul conto corrente o sulla carta di credito non ricaricabile. La promozione, inoltre, non prevede in alcun modo un vincolo contrattuale di durata, il cliente potrà decidere di recedere in qualsiasi momento, senza incappare in penali o limitazioni particolari.

Tutti i dettagli sono disponibili nei punti vendita.