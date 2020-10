Iliad: arriva la promo del secolo con 100 giga ed un prezzo bassissimo

Se durante gli scorsi anni il monopolio della telefonia mobile e non solo era affidato alle sapienti ed esperte mani di Vodafone e TIM, ora tutto è cambiato. Tra tutti i provider di telefonia mobile che gli utenti conoscono in Italia si è inserito da qualche tempo Iliad, gestore che arriva dalla Francia ma che ad oggi risulta italiano a tutti gli effetti.

La sua prerogativa principale e concedere il risparmio più totale al pubblico che decide di sottoscrivere una delle sue offerte. Fino al primo momento queste sono arrivate con prezzi super convenienti e con tanti contenuti da gestire nell’arco di un mese. Attualmente Iliad è il quarto gestore mobile in Italia per numero di utenti: 6,3 milioni di persone infatti utilizzano il gestore. Il futuro poi sembra sempre più roseo e ricolmo di crescita, dal momento che Iliad ha anche intenzione di lanciare una rete fissa in fibra.

Iliad propone una promozione con 100 giga in 4G e tutto senza limiti per pochi euro

Tutti coloro che stavano aspettando il lancio di una nuova offerta da parte di Iliad, sono stati accontentati. È nata infatti ufficialmente lo scorso mese di settembre la nuovissima Flash 100, la quale si differenzia dalle altre non solo per contenuti ma anche per la durata. Questa infatti scadrà ufficialmente il prossimo 15 ottobre, per cui ci sono ancora pochi giorni per sottoscriverla.

Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile è di soli 9,99 euro al mese per sempre.