Fake News: come riconoscere le false notizie su Internet

Per contrastare la diffusione di fake news, Facebook ha creato alcune linee guida per riconoscerle. Ecco quindi come capire se si tratta di false notizie o no.

TITOLI

Le fake news sono dotate di titoli esagerati e altisonanti , scritti in maiuscolo e con un uso eccessivo di punti esclamativi . Metti quindi in dubbio l’esagerazione: c’è un’alta probabilità che le notizie siano false.

Le fake news sono dotate di , scritti in maiuscolo e con un uso eccessivo di . Metti quindi in dubbio l’esagerazione: c’è un’alta probabilità che le notizie siano false. URL

Molto spesso è evidente che l’indirizzo url sia stato modificato. Tra i casi più famosi, ricordiamo “Il fatto quotidaino”, che gioca sull’inversione della I e della D di “quotidiano” per confonderlo con la testata. Confronta sempre la url con quella della fonte attendibile.

Molto spesso è evidente che l’indirizzo url sia stato modificato. Tra i casi più famosi, ricordiamo “Il fatto quotidaino”, che gioca sull’inversione della I e della D di “quotidiano” per confonderlo con la testata. Confronta sempre la url con quella della fonte attendibile. IMMAGINI

Le fake news contengono molte volte foto o video ritoccati. Per verificarne l’origine utilizza il sito TinEye.

Fake News: fate attenzione al dettaglio