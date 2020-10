Tutti gli appassionati dello sport sono a conoscenza del fatto che, da alcuni anni, possedere un abbonamento DAZN risulta essere fondamentale per non perdersi neanche un evento. Ottenere quest’ultimo in maniera del tutto gratuita, quindi, risulta essere il sogno di tutti. Ad oggi, infatti, il servizio Inglese permette ai propri clienti di scegliere fra due pacchetti dedicati: ticket mensile al costo di 9,99 euro oppure ticket annuale al costo di 99,99 euro. Ciononostante, però, oggi vogliamo mostrarvi un semplice trucco per ottenere DAZN gratuitamente. Ecco i dettagli.

DAZN: ecco quali sono i contenuti disponibili per i nuovi utenti e come ottenerli gratuitamente

Per tutti i nuovi utenti che decidono di attivare un abbonamento DAZN Italia, la piattaforma di streaming offre i seguenti contenuti:

Calcio

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie, Champions League, Major League Soccer (MLS), J1 League, Chinese League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Sport

rugby, boxe, MMA, WRC, US football, pallavolo, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR, basketball ed Olimpiadi.

Come possiamo fare, dunque, per sbloccare un’abbonamento gratuito? La procedura è molto semplice. Dopo aver creato il proprio profilo attraverso la pagina web ufficiale, bisogna spostarsi sulla sezione “Il mio Account” e, successivamente, selezionare l’opzione “Invita un amico”. L’iniziativa, di fatto, permette ad ogni utente DAZN di ottenere fino a 4 mesi di abbonamento gratuiti. Ecco quindi di seguito i requisiti da rispettare: