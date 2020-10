Vodafone prepara una bomba stratosferica per tutti gli utenti, in arrivo l’offerta da addirittura 100 giga di traffico che permetterà di spendere soli 9,99 euro al mese a titolo definitivo, con pagamento mensile tramite conto corrente.

A partire dalla giornata dell’8 ottobre 2020, Vodafone ha ufficialmente messo sul piatto una nuova incredibile promozione, si chiama Special 100 Digital Edition e, come è facilmente intuibile, integra al proprio interno 100 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da SMS e minuti illimitati da utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

Vodafone: ecco la Special 100 Digital Edition

La promozione presenta un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il conto corrente bancario. Avete capito bene, l’offerta si attiverà in versione Smart Pay, ciò sta a significare che il cliente dovrà necessariamente ricorrere alla cosiddetta ricarica automatica, con pagamento appunto tramite conto o carta di credito non ricaricabile.

Il costo iniziale da sostenere non risulta essere particolarmente elevato, corrisponde per l’esattezza a solo 1 centesimo, a cui aggiungere 10 euro per la SIM. La portabilità è sempre obbligatoria, mentre dal canto suo Vodafone garantisce che manterrà lo stesso identico prezzo per almeno 24 mesi dalla data di attivazione dell’offerta.

La soluzione descritta nell’articolo non è ovviamente alla portata di tutti, vi possono accedere solamente i consumatori che si trovano in uscita da Iliad o da determinati operatori telefonici virtuali, ad esclusione di Kena Mobile, ho.Mobile, Tiscali Mobile e LycaMobile.

L’attivazione è possibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.