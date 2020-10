Iliad: rete fissa in fibra con nuove promozioni e offerta da 100GB a 9,99€

Tra tutti i gestori che i grandi operatori devono temere di più c’è di sicuro Iliad in prima linea. Questo nuovo colosso che da ormai diversi anni riesce a battere chiunque in Italia, sta dimostrando di poter stare ai livelli di aziende come Vodafone e TIM. In questo momento occupa il quarto posto, anche se la crescita risulta esponenziale e molto probabilmente porterà Iliad a diventare uno dei primi tre.

Il merito è senza dubbio delle offerte, le quali risultano piene di contenuti e soprattutto convenienti grazie ai prezzi molto bassi. La concorrenza può poco e nulla contro Iliad, visto che nessuna delle offerte e proposte sul mercato da altri gestori si avvicina alle caratteristiche proposte dal gestore proveniente dalla Francia. C’è inoltre un progetto per una rete fissa, la quale molto probabilmente arriverà dalla prossima estate del 2021 con tanto di fibra ottica.

Iliad: arriva la nuova offerta con 100 giga in 4G e tutto senza limiti per pochi euro mensili

Il nome da stampare in mente è Flash 100. Così si chiama la nuova offerta che Iliad ha lanciato lo scorso 17 settembre per tutti gli utenti. Questa nuova soluzione permette di avere il massimo in assoluto, visto che nessun altra promozione può concedere contenuti del genere.

Si parla infatti di 100 giga in 4G per navigare sul web ogni mese con minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili ed SMS senza limiti. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese per sempre senza che il prezzo possa mai cambiare. La promo è valida fino al prossimo 15 ottobre.