L’operatore virtuale LycaMobile ha deciso di prorogare la sua promozione Ricarica Online, fino al prossimo 31 ottobre 2020. Questa promozione consente di ottenere minuti e Giga a fronte di una ricarica.

Per la precisione, permette ai clienti LycaMobile di effettuare una ricarica online di qualsiasi importo e ottenere gratuitamente, per un periodo di 30 giorni, 100 minuti di chiamate verso fissi e mobili nazionali e 3 Giga di traffico dati.

I minuti e i Giga di traffico dati ricevuti con la promo si sommano a quelli eventualmente già attivi e hanno priorità di utilizzo rispetto agli altri. Attualmente sono disponibili i tagli da 5, 10, 20 e 30 euro e il cliente dovrà sceglierne uno dei 4 al momento della ricarica. La ricarica va effettuata esclusivamente tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale di LycaMobile, dove ovviamente bisognerà inserire il proprio numero di telefono sul quale si decide di ricaricare.

I dati e i minuti della promozione, se non utilizzati entro il periodo di 30 giorni, andranno persi e il cliente non potrà più usufruirne. Tuttavia, è comunque possibile effettuare un’altra ricarica ricevendo altri minuti e Giga utilizzabili per altri 30 giorni. Inoltre, è stata anche prorogata l’altra promo ricarica, anche questa attivabile dal cliente soltanto online dalla pagina dedicata sul sito di LycaMobile. Questa promo, a differenza dell’altra, non offre traffico dati, ma solo minuti ed SMS che variano in base al taglio di ricarica scelto.

Se infatti si ricaricano 5 euro, si ricevono 500 minuti e 500 SMS, con 10 euro si ottengono 1250 minuti e 1250 SMS, mentre con 20 euro si hanno a disposizione minuti ed SMS illimitati. In tutti e tre i casi, i minuti e gli SMS saranno utilizzabili per un periodo di 30 giorni, come con l’altra promo. Vi ricordo che con l’operatore in questione è possibile navigare ad una velocità di 60 Mbps in download e upload. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.