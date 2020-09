L’operatore virtuale LycaMobile ha deciso di prorogare ulteriormente la promo denominata Ricarica Online con bonus di Giga e minuti Gratis. La data di scadenza appena fissata è quella del prossimo 30 settembre 2020.

La promozione vale per tutti i clienti che effettuano una ricarica online dalla pagina dedicata del sito ufficiale e in nessun altro canale. Ricordiamoci insieme cosa prevede.

LycaMobile proroga la promozione Ricarica Online fino al 30 settembre 2020

Con la promo ricarica di LycaMobile, il cliente può effettuare una ricarica online di qualsiasi importo per ottenere gratuitamente 100 minuti di chiamate verso fissi e mobili nazionali e 3 Giga di traffico dati per 30 giorni dal momento in cui è stata effettuata la ricarica. Per effettuare tale ricarica, LycaMobile chiederà di inserire chiaramente il numero di telefono da ricaricare e di scegliere il taglio di ricarica da acquistare. I tagli attualmente disponibili sono quelli di 5, 10, 20 e 30 euro.

I dati e i minuti si sommano a quelli eventualmente già attivi e hanno priorità di utilizzo; quelli non utilizzati entro 30 giorni andranno perduti e non potranno più essere utilizzati in seguito, ma il cliente potrà effettuare successivamente un’altra ricarica di qualsiasi taglio per godere nuovamente del bonus.

In particolare, ricaricando online 5 euro si riceveranno 500 minuti e 500 SMS per 30 giorni, mentre con 10 euro di ricarica diventano 1250 minuti e 1250 SMS per 30 giorni, e infine con 20 euro si otterranno minuti ed SMS illimitati, sempre per 30 giorni. Continuano fino al 30 settembre 2020 anche le offerte PORT IN dell’operatore. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale, sicuramente troverete un’offerta che fa per voi.