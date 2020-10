Dazn è una dei servizi di streaming nell’ambito dello sport tra i più utilizzati dagli appassionati. In pochissimo tempo è riuscito a conquistarsi la fiducia di centinaia di abbonati, con una partenza un po’ difficoltosa, a causa di alcune problematiche riscontrate durante il servizio, ma che ora procede a vele spiegate. Ora, con un abbonamento mensile di 9,99€ potete usufruire dello streaming di DAZN su 6 diversi dispositivi nello stesso momento. Ma non molti sanno che in realtà Dazn non trasmette solo lo sport legato al mondo del pallone, ma anche tantissimi altri. Assieme alle 3 partite di Serie A ogni settimana, e a tutta la Serie B, potete seguire moltissimo altri eventi legati al ciclismo, al tennis, alla Formula 1 e molto altro.

Per tutti i più fedeli è possibile accaparrarsi una nuova promozione, che permetterà di ottenere fino a 4 mesi di Dazn gratuitamente. La modalità è legata all’invito degli amici, ma nel prossimo paragrafo troverete le condizioni relative al servizio e al suo funzionamento.

Invita un amico e scoprirai un tesoro

La promozione di cui mi accingo a parlare vi regalerà fino a 4 mesi gratis di DAZN. La procedura da seguire è facile, ma dovete rispettare obbligatoriamente alcune condizioni per renderla attiva nel modo corretto.

Come prima cosa dovete accedere alla sezione “Il mio account”, e sulla parte sinistra potete trovare “Invita un amico”. Cliccando su questo link, DAZN creerà un link da condividere con i vostri amici. Più condividete e più ci saranno possibilità che qualcuno si iscriva tramite quel link. In seguito quindi, i vostri amici, seguendo alla lettera tutti i passaggi, dovranno abbonarsi tramite quel link. Riceverete fino a 4 mesi gratuiti di DAZN per ogni amico che avete invitato e che si è correttamente abbonato al servizio.

Ecco le modalità, consultabili anche sul sito ufficiale. Ricordatevi che le condizioni devono essere rispettate rigorosamente:

un abbonamento attivo sul proprio account;

sul proprio account; i vostri amici devono attivare l’abbonamento cliccando solamente sul vostro link di invito;

cliccando solamente sul vostro di invito; mantenere attivo l’abbonamento per almeno 7 giorni;

nei 12 mesi precedenti alla transazione non devono aver avuto account a loro nome, e soprattutto non devono aver mai messo il proprio account in pausa ;

alla transazione non devono aver avuto account a loro nome, e soprattutto non devono aver mai messo il proprio account in ; potete usare questa promozione per un massimo di 4 volte, dopodiché non verrà più applicata.

Tramite questa guida, passati 7 giorni dall’attivazione del nuovo abbonamento, dovreste ricevere il mese gratuito sul vostro account. Vi consiglio di leggere in ogni caso le condizioni di questa promozione anche dal sito di Dazn, per essere sicuri di essere correttamente informati su tutte le sue condizioni e clausole.