Vodafone ha in serbo un’offerta a dir poco incredibile per tutti gli utenti che vogliono ufficialmente avvicinarsi al proprio mondo, a patto che però si trovino in uscita da uno specifico operatore telefonico.

Il nome della promozione è Special 50 Digital Edition, una soluzione appositamente pensata per i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, pronti a richiedere la portabilità del numero originario. Dalle suddette categorie devono essere “eliminati” i clienti di un cosiddetto semivirtuale, ovvero un operatore che dipende direttamente da un’azienda classica, come Kena Mobile, ho.Mobile, LycaMobile o Very Mobile.

La portabilità, come era lecito immaginarsi, è assolutamente obbligatoria, quanto l’acquisto di una SIM ricaricabile, al costo effettivo di 10 euro.

Passa a Vodafone con la promozione speciale di Ottobre

La Special 50 Digital Edition è una promozione che convince assolutamente per la capacità di fornire un bundle assolutamente interessante, al giusto prezzo di vendita. Il costo fisso, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, è di 7 euro, ma allo stesso tempo si può fruire di un insieme di giga, minuti e SMS assolutamente invidiabile.

Nello specifico il consumatore riuscirà ad accedere a 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione, passando anche per gli ormai classici minuti illimitati da utilizzare verso tutti, e SMS senza limiti verso altrettanti numeri di telefono registrati sul territorio italiano.

La richiesta di attivazione deve necessariamente essere presentata in tutti i punti vendita in Italia, ricordando inoltre che la velocità di navigazione massima si aggira attorno ai 600Mbps in download.