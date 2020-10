I prezzi del volantino Comet sono addirittura ai minimi storici, grazie ad una lunga serie di occasioni appositamente pensate, ed ideate, per gli utenti che al giorno d’oggi non vogliono spendere cifre particolarmente elevate, per quanto riguarda l’acquisto di smartphone, tablet, notebook o della tecnologia in generale.

Il volantino Comet disponibile fino al 14 ottobre prende il nome di Comet Days, rappresenta a tutti gli effetti la perfetta campagna per risparmiare, a partire da coloro che vorranno completare gli acquisti stando seduti sul divano di casa propria (la spedizione è gratis per ogni ordine superiore ai 49 euro).

Correte ad iscrivervi al canale Telegram di TecnoAndroid, potete ricevere tantissimi codici sconto Amazon e scoprire in anteprima le migliori offerte.

Comet: volantino senza paragoni in Italia

Alla base del volantino Comet spicca, come presso tante altre realtà dello stesso settore, lo sconto applicato direttamente sul Samsung Galaxy S20, un prodotto estremamente interessante, ed in grado di convincere sia per le prestazioni generali, che proprio in termini di prestazioni fotografiche. Il suo prezzo attuale corrisponde a soli 599 euro, naturalmente per la versione no brand.

Il volantino Comet non si dimentica comunque anche degli utenti che vogliono spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti, ecco quindi arrivare una serie di smartphone in promozione a meno di 400 euro, questi sono ad esempio Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A91, Oppo A5 2020 o Samsung Galaxy A51.

Se volete conoscere in maniera più dettagliata il volantino Comet discusso nel nostro articolo, dovete assolutamente affidarvi al sito ufficiale dell’azienda.