Si dice che Google Nest Hub Max stia ricevendo una nuova interfaccia rinnovata. È persino emerso un video pratico, quindi abbiamo già un’idea del nuovo aspetto. Lo smart speaker ha già ricevuto una serie di miglioramenti negli ultimi mesi, tra cui chiamate di gruppo e riunioni, nonché la capacità di determinare la prossimità. A questo punto, non resta che apportare migliorie anche nell’interfaccia oltre ad ulteriori miglioramenti con Google Assistant.

Si spera che la nuova interfaccia presenti più controlli sul dispositivo e un’interfaccia utente a schede. Tutto ciò che sappiamo, tuttavia, deve ancora essere confermata dalla società ma alcune voci parlano già di una nuova modalità scura.

Google Nest Hub Max è il nuovo smart speaker della società

Si presume che questo non sarà rilasciato solo per Nest Hub Max ma anche per altri display intelligenti. Si dice anche che il prossimo aggiornamento introdurrà un nuovo gesto ‘tocca e tieni premuto’ tra i tanti altri miglioramenti, ma al momento non sappiamo per cosa potrà essere utilizzato.

Il tema scuro, invece, può essere visualizzato nella scheda “Scopri” a cui è possibile accedere anche direttamente dalle impostazioni dell’hub. Quando scegli la carta, puoi vedere altre tre opzioni di tema da Chiaro, Scuro e Auto. Il tema Auto sembra corrispondere al tema del sistema in base all’orario di alba o tramonto.

Il sistema offre già la modalità Low-Light o Ambient EQ, ma potrebbe essere apprezzata una modalità dark automatica. Non è necessario modificare l’impostazione perché Nest Hub Max saprà cosa fare. Google dovrebbe implementare l’aggiornamento molto presto. Non ci sono ancora annunci correlati, ma è qualcosa che ci aspettiamo presto.