Bennet sorprende e stupisce tutti con un volantino che raccoglie tantissime offerte, proponendo al pubblico la possibilità di acquistare grandi prodotti, senza spendere cifre troppo elevate. La natura è di SottoCosto, di conseguenza presenta alcune piccole limitazioni.

La più importante riguarda sicuramente il numero di prodotti fisicamente disponibili in negozio, ricordiamo che potrebbe essere molto difficile acquistare il modello desiderato, proprio per il prezzo basso e per le scarse unità distribuite in Italia. Le compravendite, ad ogni modo, possono essere completate solamente in negozio, di conseguenza se interessati si consiglia una rapidissima decisione.

Bennet: tantissimi sconti per tutti gli utenti

I modelli che aiutano gli utenti a risparmiare non si discostano sostanzialmente da quanto stiamo vedendo sul mercato italiano, in particolare il focus di Bennet è stato puntato sui prodotti di casa Apple, rappresentati dall’ottimo iPhone 11. Il top di gamma, qui in versione base, del 2020, è stato scontato ad un prezzo incredibilmente basso, soli 598 euro per la versione completamente sbrandizzata.

Ad affiancare lo smartphone, trovano posto le Apple AirPods, le famosissime cuffiette true wireless, in grado di garantire prestazioni al di sopra di tutti gli altri prodotti dello stesso tipo, in vendita alla cifra finale di 109 euro circa.

All’interno del volantino Bennet trovano posto anche altri prodotti a prezzi più o meno interessanti, se volete conoscerli da vicino potete aprire le pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo.