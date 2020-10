Carrefour termina una campagna promozionale assolutamente interessante, grazie alla quale gli utenti sono stati in grado di ricevere buoni sconto gratis, acquistando praticamente quasi tutto ciò che desideravano.

Il volantino attuale, come specificato nell’introduzione, è in scadenza oggi, 8 ottobre 2020, alla chiusura dei punti vendita. Coloro che vorranno ancora approfittarne potranno recarsi personalmente in negozio, seguendo le linee guida descritte nell’articolo stesso.

Volantino Carrefour: la campagna che fa sognare gli utenti

Il meccanismo che regola il volantino Carrefour è estremamente interessante, tutto ruota attorno alla consegna di buoni sconto gratis, in seguito all’acquisto di uno dei prodotti selezionati. Non sarà necessario superare un livello minimo di spesa, il valore del coupon è prestabilito ed è vincolato al modello in questione.

Il suddetto verrà consegnato direttamente in cassa e dovrà essere speso in un secondo momento (quindi non può essere applicato direttamente allo stesso acquisto), anche per beni di prima necessità.

I prodotti in promozione sono innumerevoli, osservando da vicino il settore mobile scopriamo sicuramente l’ottimo Apple iPhone 11, uno dei modelli più desiderati degli ultimi mesi, ufficialmente in vendita a soli 799 euro nella versione no brand. Volendo invece puntare verso il sistema operativo Android, ecco arrivare soluzioni più economiche, rappresentate perfettamente dallo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, in vendita a 379 euro (con buono di 100 euro).

Naturalmente le occasioni disponibili nel volantino Carrefour non terminano qui, se volete scoprirle aprite subito le pagine seguenti inserite nell’articolo.