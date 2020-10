Instagram: la guida per cambiare l'icona dell'app per il suo anniversario

Ebbene si, sono passati ben 10 anni dalla prima foto pubblicata su ciò che oggi risulta essere l’app migliore del panorama social. Instagram, che vale circa 100 miliardi di dollari, compie gli anni e regala agli utenti delle grandi novità. Ora è possibile scegliere non solo tra le icone che hanno fatto la storia del social network, ma anche tra alcuni speciali simboli colorati, compreso quello ispirato al Pride. Tale icona sarà visibile sulla home dello smartphone per tutto il mese di ottobre.

Instagram: tutti gli aggiornamenti per il suo compleanno

In un giorno così significativo come il suo decimo compleanno, Instagram ha colto l’occasione anche per evidenziare l’importanza della futura generazione di creator che sta aiutando la piattaforma nel cammino verso il cambiamento. Ecco quindi gli aggiornamenti che l’app di Instagram ci offrirà per il suo anniversario:

• Mappa delle storie

Sul social arriveranno una mappa e un calendario privati delle storie condivise negli ultimi tre anni, che permetteranno agli utenti di rivivere e ricordare i momenti passati. La funzione consente inoltre di condividere, scaricare e salvare le storie nei propri highlight. Ottima per i più nostalgici, insomma.

• Timeline di prodotto

A breve giungerà una timeline che ripercorre i momenti chiave della storia di Instagram.

• Aggiornamenti su shopping

Prossimamente lo shopping sarà disponibile anche su IGTV, mentre un test molto simile verrà provato nei prossimi mesi su Reels. L’obbiettivo, come sottolineato dagli sviluppatori di Instagram, è semplificare l’esperienza di acquisto anche nei video, oltre che supportare i creator nel far crescere la propria attività tramite l’applicazione.

• Reels

Da due giorni a questa parte in Italia è sbarcata l’icona “Reels” direttamente sulla schermata principale di Instagram.