Lo scorso 2017, la nota azienda Google ha progettato Google Lens, ovvero un’applicazione per smartphone che permette di riconoscere le immagini inquadrate con la fotocamera. Successivamente, questa app è stata integrata direttamente nell’app per le foto presente sui cellulari e, in questi ultimi anni, si è arricchita sempre più di nuove funzionalità. Tra queste, vi è la possibilità di riconoscere le razze di cani e gatti.

Con Google Lens potrete riconoscere le razze di cani e gatti

Con questa nota applicazione di casa Google, gli utenti hanno potuto identificare e riconoscere numerosi oggetti, piante e tanto altro semplicemente inquadrandoli con la fotocamera dello smartphone. Come già accennato, però, l’app si è arricchita negli anni di altre funzionalità. Una delle più interessanti è quella che permette di riconoscere le razze dei cani e dei gatti.

Per mezzo dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, infatti, Google Lens permetterà a tutti gli utenti di riconoscere la razza dei nostri amici a quattro zampe che ci capita di incontrare. Questa applicazione, una volta inquadrato l’animale prescelto, aprirà una ricerca globale in internet che permetterà di individuare con esattezza la razza. Una volta terminata la ricerca, verranno fornite non solo le informazioni riguardanti la razza del cane o del gatto, ma anche tante altre notizie di rilievo dell’animale.

Da quando è stata ideata, Google Lens si è rivelata un’app molto utile in diverse occasioni e ad oggi lo è ancor di più con questa nuova funzionalità. In futuro, comunque, non è da escludere che possano essere aggiunte altrettante funzioni interessanti.