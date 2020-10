Dazn è una dei servizi di streaming sportivo più utilizzati dagli utenti italiani. In breve tempo è riuscito a conquistare la fiducia di migliaia di persone, con una partenza un po’ in salita, a causa di alcuni disservizi, ma che ora procede alla grande. Attualmente, con un abbonamento mensile di 9,99€ è possibile usufruire del servizio di streaming su 6 diversi dispositivi contemporaneamente. Non molti sanno che in realtà Dazn non trasmette solo partite legate al mondo del calcio, ma anche tantissimi altri sport. Accanto alle 3 partite di Serie A settimanali, a tutta la Serie B, è possibile seguire eventi del ciclismo, del tennis, della Formula 1 e molto altro ancora.

Per tutti gli utenti più fedeli è possibile usufruire di una nuova promozione, che vi permetterà di ricevere fino a 4 mesi di Dazn gratuitamente sul vostro account. Il sistema è legato alla modalità di invito degli amici, ma vediamo nel prossimo paragrafo le condizioni relative al servizio e il suo funzionamento.

Invita un amico e riceverai un tesoro

La promozione in questione vi regalerà fino a 4 mesi gratis di DAZN. La procedura da seguire non è molto difficile, ma occorre rispettare alcune condizioni per attivarla nel modo corretto.

Per prima cosa accedete alla sezione “Il mio account”, e sulla sinistra troverete la dicitura “Invita un amico”. Cliccando su questa pagina DAZN genererà un link da condividere con i propri amici più stretti. In seguito, i vostri amici dovranno seguire alla lettera tutti i passaggi per abbonarsi tramite il vostro link, e voi riceverete fino a 4 mesi gratuiti di DAZN per ogni amico invitato e correttamente abbonato.

Ecco le modalità, che potete consultare anche sul sito ufficiale. Le condizioni devono essere rispettate rigorosamente e sono le seguenti:

un abbonamento attivo sul proprio account;

sul proprio account; i vostri amici devono attivare l’abbonamento cliccando solamente sul vostro link di invito;

cliccando solamente sul vostro di invito; mantenere attiva la promozione o l’abbonamento per almeno 7 giorni;

nei 12 mesi precedenti alla transazione non devono aver avuto account a loro nome, e soprattutto non devono aver mai messo il proprio account in pausa ;

alla transazione non devono aver avuto account a loro nome, e soprattutto non devono aver mai messo il proprio account in ; potete usare questa promozione per un massimo di 4 volte, dopodiché non verrà più applicata.

Seguendo questa guida e passati 7 giorni dall’attivazione del nuovo abbonamento, dovreste ricevere il mese gratuito in regalo. Vi consiglio di andare a leggere in ogni caso le condizioni di questa promozione anche dal sito di Dazn, per non rischiare di rendere tutta la procedura vana a causa di qualche inconveniente.