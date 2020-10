CoopVoce promuove una nuova offerta da 40GB per pochi euro

Un gestore come CoopVoce poteva vedere la sua fine arrivare da un momento all’altro se avesse continuato a proporre le solite offerte. Si parla di soluzioni che non risultavano male, ma che al cospetto della concorrenza non riuscivano di certo a fare breccia nel cuore degli utenti. Ora è tutto diverso visto che l’azienda ha modificato la sua strategia che risulta molto più propensa alla nuova acquisizione di clienti.

Si parla infatti di offerte che riescono a proporre quantità, qualità e allo stesso tempo convenienza al loro interno senza alcun tipo di problema. Tutte queste soluzioni permettono di avere il meglio e per pochi euro ogni mese, vista anche la concorrenza di Iliad che è diventata spietata. In questo momento inoltre CoopVoce risulta uno dei gestori più affidabili in assoluto secondo il parere del pubblico.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 40 arriva per tutti gli utenti a soli 9,50 euro al mese

CoopVoce ha scelto di battere la concorrenza promuovendo offerte in rapida successione. In questo caso è arrivato il turno della nuovissima ChiamaTutti TOP 40 che è già in vigore dallo scorso mese di settembre.

CoopVoce ha lanciato questa promo con tutti i migliori contenuti e con un prezzo interessantissimo. Questa soluzione permette di avere al suo interno minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore fisso o mobile, 1000 SMS verso tutti e 40 giga di traffico dati per navigare sul web usando il 4G. Il prezzo dell’offerta è di soli 9,50 € al mese per sempre. La promo può essere sottoscritta anche da coloro che risultano già clienti.