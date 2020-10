CoopVoce offre a tutti la nuova TOP 40 con tutto incluso a soli 9,50 euro

Uno dei gestori che mai nessuno si sarebbe aspettato raggiungesse livelli del genere è chiaramente CoopVoce, del quale ormai si parla in lungo e in largo. Si tratta di un’azienda che da diverso tempo ha intrapreso una carriera nel settore della telefonia mobile, con risultati che peraltro sembrano molto buoni da qualche anno a questa parte.

Se inizialmente non erano tanti gli utenti a dare importanza alle promo di CoopVoce, adesso tutto è cambiato nettamente. Queste sono tra le più convenienti e soprattutto tra le più complete anche in termini di qualità, visto che la rete risulta sempre molto presente sul territorio. Tra i gestori virtuali in questo momento il provider risulta leader, anche se comunque si punta molto più in alto viste anche le continue promo che vengono lanciate.

CoopVoce: ufficiale la nuovissima ChiamaTutti TOP 40 che porta tutti i contenuti agli utenti per soli 9,50 euro

CoopVoce continua a lanciare nuove offerte e la dimostrazione in questo caso è chiaramente la ChiamaTutti TOP 40. Questa, che continua la dinastia delle promo dell’omonima serie di offerte, dimostra ancora una volta che si può avere tutto per un prezzo conveniente. Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti per telefonare a tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e 40 giga di traffico dati in 4G.

Il prezzo e poi molto invitante: solo 9,99 € per sempre. In questo caso poi c’è un vantaggio: tutti coloro che sono già clienti potranno sottoscrivere la promozione semplicemente pagando il costo di attivazione come farebbero i nuovi clienti.