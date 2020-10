Lo sport certamente più popolare sul pianeta è il calcio, esso è in grado di riunire intere nazioni sotto lo stimolo della competizione e rende le serate di inverno certamente più godibili, consentendoci di ammirare le prestazioni di campioni incredibili come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar, fuoriclasse assoluti che rendono questo sport ancora più bello.

Ovviamente in Europa quando si parla di grande calcio viene spontaneo pensare alla Champions League, la massima competizione europea dove le migliori squadre si sfidano ai gironi prima e ai turni ad eliminazione diretta poi per contendersi la coppa dalle grandi orecchie, proprio qui ogni calciatore tira fuori il meglio del suo repertorio a suon di gol.

Ovviamente questo alto tasso di spettacolarità rende la Champions League una delle competizioni più interessanti da seguire, seconda solo ai mondiali forse.

Ecco le migliori app per seguirla

Se siete degli appassionati certamente vorrete restare sempre connessi e aggiornati sui risultati live delle varie partite, eccovi una carrellata di app create appositamente per mantenervi sempre informati su ogni risultato.

Iniziamo con Livescore.it, la nota app è disponibile sia per Android che per iOS e non tratta solo di calcio bensì anche di basket, tennis, rugby, pallavolo e molti altri, nella sezione dedicata al calcio oltre che ai risultati potete vedere anche le migliori quote disponibili.

Ovviamente non possiamo non citare anche l’app satellite di Diretta.it, ovvero Diretta, la quale presenta forse il catalogo più completo in merito di avvenimenti sportivi e oltre a ciò offre una vastissima scelta di quote prese dalle aziende di scommesse più famose sul globo.

Arriviamo infine a OneFootball, la nota applicazione oltre a fornire i risultati sportivi di una miriade di sport, consente anche di visionare tramite apposite notifiche video, notizie a classifiche ovviamente legate sempre al mondo dello sport.