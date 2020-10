Il noto servizio DAZN può azzerare il costo del tuo abbonamento grazie ad una nuova possibilità che in molti stanno già sfruttando con successo. La nota piattaforma di servizi in streaming on demand regala oltre 120 giorni Gratis con un Ticket azzerato che lascia ampio spazio alla visione inclusa di tantissimi eventi sportivi, Serie A e Serie B comprese. Ecco come ottenere un risparmio netto di ben 40 Euro senza avere alcun limite.

DAZN: come averlo Gratis risparmiando decine di euro in modo legale

Sappiamo che DAZN Italia trasmette tutta una serie di competizioni sportive agonistiche di livello nazionale ed internazionale. Tra queste vale la pena ricordare le seguenti.

Calcio

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, EFL League Cup, Eredivisie, Champions League, Major League Soccer (MLS), J1 League, Chinese League, Copa Libertadores e Copa Sudamericana.

Sport

rugby, boxe, MMA, WRC, US football, pallavolo, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR, basketball ed Olimpiadi.

Generalmente tutto questo si può avere ad un costo di 9,99 euro al mese con il Ticket Mensile mentre la versione annuale garantisce un costo di 99,99 euro con un risparmio al netto di quasi 20 Euro. Ma stavolta il provider si è superato regalando l’abbonamento con una nuova campagna.

Iniziativa DAZN Gratis: ecco come vedere tutto ciò che vuoi senza limiti

Dal sito ufficiale apprendiamo l’esistenza della nuova campagna promozionale chiamata “Invita un amico” che ritroviamo consultando la sezione “Il mio account” . Qui si visualizza il regolamento per ottenere i quattro mesi gratuiti. Per accedere alla promo occorre: