Esselunga sta per concludere una delle migliori campagne promozionali degli ultimi tempi, non tanto per la varietà di prodotti proposti in offerta, quanto proprio per essere stata in grado di scontare uno smartphone targato Samsung.

A differenza dei quotatissimi Speciali Multimediali, in questo caso parliamo della più classica offerta tech, ovvero una promozione mirata esclusivamente sul singolo modello, acquistabile esclusivamente nei punti vendita in Italia. L’utente dovrà necessariamente recarsi personalmente per completare l’acquisto, a patto però che le scorte siano ancora disponibili, in caso contrario non verranno più rifornite in corso d’opera.

Scoprite i codici sconto Amazon e le nuove offerte Prime Day, iscrivendovi al canale Telegram di TecnoAndroid.

Esselunga: le offerte sono specialissime

Le offerte di Esselunga sono sempre state speciali, ed anche in questo caso l’azienda non delude le aspettative degli utenti. Fino a domani, 8 ottobre 2020, tutti potranno acquistare un Samsung Galaxy A71 ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

Il terminale rientra nella fascia media del mercato della telefonia mobile, si tratta di un dispositivo con un ampio display da 6.7 pollici, risoluzione FullHD+, caratterizzato da un processore octa-core con una frequenza di clock di 2,2Ghz, 4 fotocamere posteriori, una anteriore da 32 megapixel, il sensore per le impronte digitali sotto il display, il chip NFC, una batteria da 4’500mAh e sistema operativo Android 10.

La versione attualmente in vendita prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile. Il suo prezzo finale è di soli 299 euro, naturalmente no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.