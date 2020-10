Spesso il dibattito sulle possibili evoluzioni di WhatsApp è denso di notizie. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica, d’altronde, non hanno mai lesinato gli upgrade per un servizio sempre aggiornato ed al passo con i tempi. La maggior parte delle novità di WhatsApp hanno accolto critica favorevole da parte del pubblico, anche se in questi anni non sono mancati i malumori.

WhatsApp con Facebook, l’idea della super chat porta utenti a Telegram

Le evoluzioni di WhatsApp non possono prescindere dalla presenza, visibile o nascosta, di Facebook. Il social network, da quando nel lontano 2014 ha acquisto la chat, è parte integrante del programma di sviluppo per la piattaforma di messaggistica istantanea. L’interazione tra i due servizi è talmente ampia che molti addetti ai lavori hanno pensato addirittura ad una clamorosa fusione.

La fusione tra WhatsApp e la stessa Facebook non è all’ordine del giorno, ma i rumors parlano di progetti che potrebbero portare ad una vicinanza sempre maggiore tra i due colossi del web. Stando alle voci dei leakers di WABetaInfo, gli sviluppatori di Facebook stanno lavorando al progetto di una super chat. La super chat avrebbe il compito di inglobare tutte le comunicazioni di un utente su Messenger, Instagram e per l’appunto anche su WhatsApp.

Rispetto a quelle che potrebbero essere le aspettative, questa novità non sembra essere particolarmente ben accolta dal pubblico di WhatsApp. La maggior parte degli utenti, specie quelli della prima ora, chiede a gran voce l’indipendenza assoluta tra la chat ed il social network.