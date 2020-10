L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di offrire gratuitamente un mese di Giga illimitati ad alcuni dei suoi clienti che abitano nelle zone delle regioni Piemonte e Liguria che nelle scorse ore sono state colpite da un’ondata di maltempo.

Dallo scorso 3 ottobre 2020 diverse zone del Piemonte e della Liguria sono infatti state vittima di forti e abbondanti piogge che hanno causato delle importanti alluvioni, lasciando interi paesi isolati, con anche ingenti danni ad abitazioni e infrastrutture stradali, oltre al rinvenimento di alcune vittime. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim regala Giga Illimitati ai clienti delle zone colpite dal maltempo

Per la gravità dei danni arrecati dal maltempo, i presidenti di Piemonte e Liguria hanno anche trasmesso al Governo la richiesta di dichiarazione dello Stato di Emergenza. L’operatore ha quindi deciso di mostrare la sua solidarietà e nelle ultime ore sta inviando un SMS con una promozione che offre Giga Illimitati gratis di navigazione dati fino al 4 Novembre 2020 ai clienti TIM di rete mobile residenti nelle aree più colpite dal maltempo di questi ultimi giorni in Piemonte e Liguria.

Ecco l’SMS dell’operatore: “TIM sostiene i clienti che risiedono nelle zone colpite dal maltempo: continuiamo a lavorare per garantire il servizio in tutte le aree interessate, abbiamo attivato gratuitamente sulla tua linea mobile Giga Illimitati per navigare in internet senza limiti fino al 4 Novembre 2020“.

L’attivazione avviene quindi in maniera automatica, e i Giga illimitati saranno validi per un mese, in questo caso fino al 4 Novembre 2020. Secondo fonti verificate sono state escluse da questa iniziativa le grandi città di Torino e Genova. Si ricorda che per le offerte o le opzioni con Giga Illimitati TIM considera uso non conforme a buona fede il superamento di 600 Giga mensili, oltre il quale l’operatore potrebbe intervenire di conseguenza.