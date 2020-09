La settimana prossima si completerà il ritorno alle attività scolastiche per milioni di italiani. Dopo le scuole del centro e del nord, infatti, a partire dal prossimo 24 Settembre ripartiranno anche gli istituti scolastici del sud. Al netto del ritorno in classe, però, la didattica online – non solo per le scuole, ma anche per le Università – continuerà ad essere centrale. Non è un caso, quindi, che TIM ha rinnovato una delle sue principali offerte.

TIM, la promozione con Giga illimitati a costo zero per le attività didattiche

Il gestore guarda al pubblico degli studenti con la sua iniziativa chiamata eLearning Card. Nel ticket di questa iniziativa sono inclusi Giga senza limiti e gratuiti per la libera connessione sulle principali app finalizzate alla didattica in rete. Tra i servizi che sono compatibili con i servizi di eLearning Card sottolineato app come Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams.

La eLearning Card potrà essere attivata da tutti i clienti interessati ed idonei nel corso di questo mese di Settembre. A favorire l’iniziativa c’è ovviamente una duplice partnership di TIM. Da un lato il provider ha collaborato in maniera diretta con i grandi dell’hi-tech, dall’altro sono state stipulati accordi con i pricipali atenei nazionali ed il Ministero dell’Istruzione.

Per attivare eLearnng Card sarà necessario collegarsi con il portale TIMparty, accreditarsi con i propri indirizzi e cercare la promozione eLearning Card nella sezione VANTAGGI TIM. Allo stato attuale, in base alle condizioni di TIM, una volta attivata non sono previste scadenze per l’offerta.