Iliad: nuova rete fissa in fibra e promo da 100 Giga in 4G

Un colpo dopo l’altro Iliad è stato in grado di prendersi il panorama della telefonia mobile italiana. Tutti credevano che questo gestore non riuscisse a battere le grandi proposte lanciate dalle solite aziende presenti sul territorio, ed invece è accaduto.

Sia Vodafone che TIM stanno accusando molto la presenza di questo provider, il quale pur arrivando dalla Francia si è instaurato in pianta stabile nell’organigramma dei gestori italiani. Attualmente il suo posto in classifica è il quarto, ma ci sono grossi margini di miglioramento mese dopo mese. Iliad sta infatti portando a termine il suo progetto pian piano, riuscendo ad acquisire sempre più utenti pronti a sottoscrivere una delle sue offerte. Proprio durante le ultime settimane è nata una nuova proposta, la quale procede la volontà di lanciare una rete fissa sul territorio italiano con tanto di fibra ottica.

Iliad, arriva la proposta da 100 giga al mese con un prezzo davvero irrisorio: ecco i dettagli

Il mondo Iliad in questo momento risulta uno dei più attrezzati per quanto concerne l’offerta di promozioni convenienti. Un esempio è la nuovissima Flash 100, soluzione che non durerà per sempre e che tanti utenti hanno già deciso di sposare in pieno. Questa propone il meglio al suo interno con 100 giga in 4G per navigare sul web, SMS senza limiti verso tutti e minuti senza limiti verso tutti.

Il prezzo risulta molto vantaggioso: solo 9,99 € al mese e per sempre. Questa soluzione è stata lanciata lo scorso 17 settembre e terminerà il prossimo 15 ottobre, per cui vi conviene affrettarvi.