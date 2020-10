CoopVoce: grande soluzione a 9,50 euro con la ChiamaTutti TOP 40

Tra tutti i gestori che hanno suscitato molta curiosità negli utenti negli ultimi anni a primeggiare è senza dubbio CoopVoce. Quello che sembrava ormai un provider in caduta libera, ha deciso di cambiare le sue sorti qualche tempo fa, proponendo una nuova strategia che ha modificato a fondo tutte le sue promozioni.

Il modo di lanciare offerte e soprattutto di articolarle è cambiato nettamente, con tutti i contenuti che sono cresciuti a dismisura. Se prima il pezzo forte era il costo mensile, adesso questo è solo un’aggiunta a tutto ciò che la promozione porta con sé. CoopVoce riesce dunque ad offrire quantità, qualità e convenienza allo stesso tempo, proprio le caratteristiche che chiunque in procinto di cambiare gestore ricerca. A dimostrare il cambiamento è ancora una volta una delle sue offerte.

CoopVoce: arriva la ChiamaTutti TOP 40 con tutto incluso nel prezzo a soli 9,50 euro

La nuova promozione lanciata da CoopVoce durante lo scorso mese di settembre sta facendo molta strada tra gli utenti. Il merito è chiaramente di tutte le sue caratteristiche ma soprattutto del prezzo proposto che dura per sempre.

Si tratta della ChiamaTutti TOP 40, promo che include al suo interno i migliori contenuti. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti i gestori e 40 giga di traffico dati per navigare sul web ogni mese in 4G. Il prezzo mensile corrisponde a 9,50 €, il quale come hai detto dura per sempre senza mai cambiare. La promo può essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti.