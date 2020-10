The Boys è attualmente tra le serie più seguite del momento, con un ruolo di spicco nel panorama di Prime Video. Ogni venerdì viene rilasciata una puntata, e la sesta e la settima sono state semplicemente una goduria. Si è passati da scene estremamente brutali e splatter fino ai porno espliciti con un cocktail a base di Super, per delle sequenze inaspettate che hanno tenuto alto il nome e la fama del fumetto.

Alcune dichiarazioni di Eric Kripke, lo showrunner della serie, hanno lasciato basiti i fan, che ora non possono fare altro che contare i minuti e i secondi che li separano dall’ottavo e ultimo episodio della seconda stagione. In un’intervista per TV Line Kripke ha dichiarato: “Penso che l’ottavo episodio sarà un vero delirio di follia. Per quel che mi riguarda penso che l’ottavo episodio sia il mio preferito dell’intera serie”.

Non dite che l’hype non è alle stelle perché non ci crede nessuno.. Ma questo non è tutto.

Un nuovo Butcher al centro dell’ultimo episodio?

L’ultimo episodio andato in onda ci ha permesso di guardare Butcher in un modo tutto nuovo, grazie a numerose scene che mostrano il difficile rapporto con la sua famiglia, in particolar modo con il padre. Apparentemente le scene sono state fini a se stesse, ma probabilmente saranno ricollegate all’ultimo episodio.

Kripke ha dichiarato ancora: “Per prima cosa Butcher si troverà in una situazione molto pericolosa, poiché ha questo lato malvagio, che ha ereditato dal padre. Alla fine della settima puntata ha compreso che non c’è valore nel fare le cose nel modo più giusto, rispettando gli obblighi morali e legali. L’unico modo per terminare la missione è diventare una persona peggiore, al pari di suo padre, per affrontare l’episodio 8 con questo nuovo atteggiamento. Dovremmo essere molto preoccupati per l’umanità di Butcher e per le conseguenze sul restanti membri del gruppo”.

I possibili finali potrebbero essere veramente molti, e dopo quello che abbiamo visto, potremmo aspettarci di vedere praticamente di tutto. Una battaglia epica tra Super? Un Butcher impazzito? La morte di uno dei Boys? Non resta che attendere venerdì per godersi appieno questo finale di stagione!