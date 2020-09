Il successo di The Boys ormai è un fatto conclamato. Se state leggendo questo articolo ma non avete ancora visto la prima stagione correte subito a recuperare. Vi state perdendo una delle migliori serie di questi anni.

Mentre la seconda stagione è arrivata alla quinta puntata (la sesta uscirà stasera su Amazon Video), già si parla della terza stagione, confermata ufficialmente qualche giorno fa. Una buona notizia per tutti i fan della serie, che potranno dormire sonni tranquilli in attesa dell’uscita degli ultimi 5 episodi di questa seconda stagione. Ma un’altra novità è destinata a cambiare le sorti di questa serie televisiva: sembrerebbe che Amazon abbia ordinato uno spin off sui supereroi moralmente più compromessi di sempre. Vediamo insieme di cosa tratta e per quando è prevista la sua uscita.

Uno spin off di The Boys dimostra il successo della serie tv

Lo spin off di The Boys dovrebbe mostrare le avventure di una serie di supereroi alle prese con la vita al college. Questa serie parallela sarà scritta dal produttore esecutivo di The Boys, Craig Rosenberg. In questo nuovo show i limiti morali dei supereroi dovrebbe essere messo ancora più in questione, più di quanto è stato fatto nel filone principale della storia.

Una possibilità risiede nel fatto che i protagonisti della serie potrebbero essere proprio i G-Wiz presenti nel fumetto originale di Ennis e Robertson. I G-Wiz infatti sono dei giovani supereroi, che si trovano a vivere all’interno di un college per soli supereroi, appartenenti ad una confraternita studentesca, nella quale viene superato ogni limite umanamente concepibile.

Non vediamo l’ora di saperne di più a riguardo! Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa notizia e continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità.