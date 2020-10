Il confronto con gli altri gestori in questo momento è tranquillamente vinto. Iliad infatti è una vera e propria armata della telefonia mobile che nessuno si sarebbe mai aspettato così invincibile. Battere le proposte della compagnia proveniente dalla Francia è davvero complicato anche alla luce delle tante offerte lanciate fino ad oggi.

Queste in realtà sono le stesse viste inizialmente, quelle piene di contenuti e con prezzi veramente irrisori. Attualmente però Iliad è in continuo aggiornamento ed oltre all’annuncio del prossimo arrivo di una rete telefonica fissa, è arrivata anche una nuova proposta mobile. Questa sarà disponibile per gli utenti solo fino alla metà di questo mese ma riuscirà ad offrire quel che mai prima d’ora è stato visto nel mondo della telefonia mobile.

Iliad: ufficiale la Flash 100 con tutto senza limiti e 100 giga in 4G per navigare sul web, ecco i dettagli

Quando Iliad decide di lanciare una nuova promo lo fa per implementare quelle già viste in passato. Ne è la diretta dimostrazione la nuova Flash 100, promo che al suo interno include il meglio sotto tutti i punti di vista.

Questa nuova soluzione permette infatti di avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, SMS senza limiti verso tutti i gestori e 100 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo attualmente è davvero uno dei migliori: solo 9,99 € al mese per sempre. Gli utenti potranno sottoscrivere questa promozione fino al prossimo 15 ottobre. Ricordiamo che quest’offerta è in vigore dallo scorso 17 settembre.