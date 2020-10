Huawei e la nuova EMUI 11: la beta disponibile per questi dispositivi

Il periodo in cui si ritrova Huawei risulta davvero concitato. L’azienda le sta provando tutte per fornire agli utenti le migliori condizioni di utilizzo degli smartphone lanciati. Chiaramente l’assenza di servizi di Google dettata dalle incomprensioni con il governo americano sta decretando grosse perdite.

Nonostante tutto questo il colosso cinese resta primo nelle vendite di smartphone, anche se comunque c’è bisogno di qualche novità per il futuro. Nell’attesa sembra che la nuova versione dell’interfaccia di Huawei, che è basata su Android 11, sia stata distribuita in versione beta a diversi dispositivi. Ecco in basso un elenco che racchiude tutti i modelli in questione.

Huawei: arriva la nuova EMUI 11 per tanti dispositivi ma per adesso in versione beta

EMUI 11