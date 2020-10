Huawei rilascia la EMUI 11 in versione beta: ecco gli smartphone pronti

Huawei ultimamente è molto concentrata sul lavoro che vedrà entro un anno o poco più il lancio della sua nuova piattaforma HarmonyOS. Nel frattempo però si pensa a come temporeggiare in assenza dei servizi Google e per questo ecco in arrivo la nuova EMUI 11.

Questa nuova versione dell’interfaccia basata ancora una volta sul sistema operativo Android, vedrà diversi cambiamenti arrivare per il pubblico. Il robottino verde passa dunque ad Android 11, forse l’ultima release che vedrà Huawei nella famiglia di Google. Nel frattempo proprio la EMUI 11 è stata rilasciata per alcuni smartphone in versione beta. Per quanto concerne invece l’aggiornamento in versione stabile, non si conoscono ancora i tempi precisi.

Huawei: rilasciata la EMUI 11 per tutti gli utenti in versione beta

EMUI 11