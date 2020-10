La settimana scorsa, Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto il primo aggiornamento dell’autunno e le novità introdotte sono interamente dedicate alla festa di Halloween.

L’aggiornamento, oltre ad aver portato sull’isola il personaggio di Fifonio, lo Zar di Halloween, ha aggiunto la possibilità di coltivare le zucche da utilizzare per realizzare dei progetti fai-da-te a tema spettrale. I germogli di zucca possono essere acquistati da Florindo o alla Bottega di Nook, mentre gli schemi fai-da-te sono distribuiti casualmente dai villager o possono essere trovati nelle bottiglie in riva al mare.

L’obiettivo del mese di ottobre sarà quello di raccogliere quanti più dolcetti possibile e abbellire la propria isola con decorazioni spettrali, in attesa della grande festa di Halloween che si celebrerà il 31 ottobre a partire dalle cinque del pomeriggio. Per l’occasione, non solo scenderanno in piazza tutti i villager con tanto di costumi a tema, ma sarà anche possibile scambiare i dolcetti con Fifonio, che ricambierà con delle misteriose ricompense.

Animal Crossing: New Horizons, tutti gli schemi fai-da-te a tema Halloween

Per realizzare gli schemi fai-da-te a tema spettrale abbiamo anzitutto bisogno di zucche. Tante zucche. E per avere tante zucche dobbiamo coltivarle. Esistono sono quattro varietà di zucche: quella arancione, quella bianca, quella verde e quella gialla ed il colore lo si scoprirà solamente quando la zucca sarà completamente cresciuta. Annaffiare i germogli di zucca velocizzerà la coltivazione, il cui processo in genere dura almeno un paio di giorni.

Con le zucche raccolte ed altri materiali possiamo poi realizzare delle spettrali (ma simpatiche e dolcissime) decorazioni con le quali decorare la nostra isola. In alternativa, alcuni degli oggetti spettrali potranno essere acquistati alla Bottega di Nook.

A seguire, la lista degli schemi fai-da-te di Halloween con tanto di materiali necessari per la realizzazione.