La promozione WindTre da 70 giga di traffico dati continua a far sognare gli utenti, in questi primi giorni del mese di Ottobre, infatti, tutti possono pensare di richiederla sul proprio numero di telefono, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Il suo nome è Go 70 Fire+ Limited Edition, è una soluzione distribuita al giorno d’oggi in versione operator attack, ciò sta a significare che può essere attivata solamente dai consumatori in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, che non sia però Kena Mobile, LycaMobile, ho.Mobile, Very Mobile o ho.Mobile.

La portabilità, come al solito, è sempre obbligatoria, ed è previsto il pagamento di un prezzo fisso iniziale di 10 euro necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile.

WindTre: i dettagli dell’offerta

All’interno della promozione gli utenti possono trovare un bundle estremamente interessante, più precisamente parliamo di 70 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, con l’aggiunta naturalmente di illimitati minuti per telefonare a chiunque e 200 SMS da inviare ad altrettanti utenti.

Il prezzo fisso mensile è veramente ridotto, corrisponde per l’esattezza a soli 6,99 euro a titolo definitivo, con addebito diretto sul credito residuo della SIM che l’utente va effettivamente ad acquistare. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che WindTre potrà essere abbandonata in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi o penali particolari.

La velocità di navigazione corrisponde al massimo a 600Mbps in download, in perfette condizioni di ricezione del segnale, e sopratutto con smartphone abilitato. Per maggiori dettagli recatevi nei punti vendita WindTre.